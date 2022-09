JUHTKIRI ⟩ Kes vastutab õpilaste keeleoskamatuse eest?

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur kommenteeris juhtumit sotsiaalmeedias nii: "Millest on saanud selline olukord alguse? Ei ole ju mõeldav, et kui kutsekooli uksest astub sisse umbkeelne põhikoolilõpetaja, siis kutsekool teeb nipsust imet ja inimene sünnib ümber riigikeele oskajaks. Taas on põhjust vaadata nõudlikult otsa Ida-Virumaa vene õppekeelega põhikoolidele ja nende koolide pidajatele. "

Agur teab, millest ta räägib, sest tema juhitud kool puutub igal aastal kokku sellega, et gümnaasiumisse pürgib hulk õpilasi, kelle keeletase ei vasta sellele, mis ta olema peaks. Kohtla-Järvel on ju munitsipaalkoolid olnud aastaid eelkõige poliitilise võimu säilitamise instrumentideks. Koolijuhid pidid Keskerakonna ainuvõimu ajal arvestama, et ainus, mida linnavõim nendelt ootab, on poliitiline lojaalsus ja valmisolek kandideerida võimupartei nimekirjas, kui valimised tulekul. Eestikeelsest õppest ei tehtud hallis majas juttugi, sest see võinuks ju osale valijaskonnast mitte meeldida. Pigem mäletame loosungeid, kus võimuerakonna juhid rääkisid vajadusest võidelda venekeelse hariduse eest. Teisiti polnud ka Narvas.