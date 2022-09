EERIK-NIILES KROSS ⟩ Ukraina vabastab ka Krimmi

Enamik meist küll lootis, et tuleb suur pealetung, aga kõik, kes on sõda lähemalt näinud, teadsid, et lihtne ei saa selline pealetung olla. Kaheldi ukrainlaste võimekuses suuri operatsioone koordineerida, sest näha oli olnud vaid nende väikeste üksuste kaitsetegevust, kaheldi Lääne relvaabi piisavuses, kaheldi Lääne valitsuse närvides, ikka veel kaheldi ukrainlaste vastupidavuses.

Territooriumi tagasivõtmine võib välja näha ka väga mitmesugune. Kas selline, nagu seni on toimunud lõunas, kus iga kilomeetri eest tuleb hirmsasti pingutada, või selline, nagu nüüd on kogu vaba maailma tohutuks kergenduseks ja lausa õnnejoovastuseks toimumas Harkivi oblastis. Selline, kus vastase rinne kukub kokku, võitlustahe ja koos sellega sõdimisvõime kaob täielikult ja algab massiline põgenemine. Sellist venelaste kokkuvarisemist loodeti, aga et see saab olema nii suurejooneline, seda ei tihatud liiga kõva häälega ennustada.

Harkivi vabastamise operatsioon on juba praegu üks silmapaistvamaid lahingsaavutusi mitte ainult Ukraina, vaid liialdamata kogu maailma sõjaajaloos.

Loomulikult ei ole saavutatu ainult Ukraina tahte saavutus. Praeguseks on selge, et jutud Ukraina kindralite oskamatusest suuri operatsioone planeerida ja läbi viia on järjekordne ukrainlaste alahindamine. Suurriiklik ülbus nii venelaste kui vaikimisi ka sakslaste ja prantslaste poolt.