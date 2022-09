JUHTKIRI ⟩ Palgale peab järele tulema ka muu

Ida-Viru kooliõpetajad, kes õpetavad eesti keeles, saavad arvestada 2600eurose miinimumpalga või 3000eurose keskmise palgaga, mis on ilmselt suurem hüpe, kui keegi oleks julgenud loota. Teistest piirkondadest kõrgem palk ei terenda ainult vene, vaid ka eesti õppekeelega koolide õpetajatele.

Õpetajate endi parema elujärje kõrval on oodata positiivseid muutusi Ida-Viru hariduselus. Vajadus eesti keeles õpetavate inimeste järele on aastaid olnud väga suur ja meie enda inimestest jääb puudu. Kui üks lasteaed või kool leiabki õpetaja, jääb teine sageli ilma, sest üks haridusasutus lööb teiselt õpetaja üle.

Seetõttu on maakonna haridusasutusi koondav Ida-Viru haridusklaster teinud mitu aastat turundust, et Ida-Virumaale mujalt inimesi tuua.

Poolteist palka on juba päris hea argument, miks Ida-Virumaale tulla. Aga ainult sellest ei piisa, et siia ka jääda. Riik ja omavalitsused peavad jätkama investeeringuid siinse elukeskkonna parandamiseks, et itta kolinud inimesed koduneks ega lahkuks aasta või paari pärast, nagu "uusidavirukatega" tihti juhtub.