TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mida toob endaga kaasa mobilisatsioon Venemaal?

Foto: Peeter Lilleväli

Kalle Torn, pensionär:

Venemaal võib kõik juhtuda ootamatult, kuid vaevalt et meie millegi pärast muretsema peaksime. Arvan, et meie puhul on NATO vihmavari üsna tugev ja meie võime end normaalselt tunda. See on peamine.