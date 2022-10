JUHTKIRI ⟩ Kes tegelikult Kohtla-Järvet juhib?

Põhjust kahtlusteks annab see, kuivõrd tugevasti on läbi põimunud linna valitsemine ja linnale avalikke teenuseid kõige enam avalikke teenuseid osutavad ettevõtted − lisaks veel ka sugulussidemed ja osa saadikute töökohad samades ettevõtetes.

Linna juhtimisel kuuluks justkui jäme ots neile, kes teid ja tänavaid puhastavad. Vahe on vaid selles, et kui varem oli aastakümneid seejuures toeks Keskerakond, siis nüüd, kui nendega tekkisid erimeelsused, on nii-öelda omainimeste kõrval volikogu saalis partneriteks valitud Reformierakonna ja Eesti 200 kohalikud poliitikud, kes ei pelga selles protsessis seada löögi alla ka oma erakondade mainet.

Hämmastav on ka see, et enamik Kohtla-Järve volikogu liikmeid peab jätkuvalt normaalseks, et volikogu aseesimehena ja linna esindajana Ida-Viru keskhaigla nõukogus püsib Maria Merkulova, kelle juhtimisel on firma N&V juba pikemat aega jätnud riigile tasumata enam kui 0,6 miljonit eurot makse. Küsimise peale teevad asjaosalised vaid üllatunud nägu, justkui kuuleks sellest esimest korda.