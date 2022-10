JUHTKIRI ⟩ Kokkuhoiust pole pääsu

Samas tasub mõista, et olukorras, kus elektri- ja küttehinnad ning ka ehitushinnad on aasta jooksul kordades kallinenud, tuleb paratamatult valida, millest on parajasti ratsionaalne loobuda ja milline otsus tekitab kõige vähem kahju.

Näiteks uute objektide ehitamiseks ja ka olemasolevate remondiks ei ole praegu sugugi kõige parem aeg. Alustatud uued ehitised on mõistlik lõpuni teha, aga hambad ristis uute kallale asumine, kui see maksab poolteist või kaks korda rohkem, kui selleks varem raha plaaniti, ei ole ilmselt kuigi ratsionaalne. Kui nõudlus langeb, siis üsna tõenäoliselt langevad nii materjalide kui ka ehitushinnad, mis tähendab, et sama raha eest peaks saama tulevikus rohkem.

Kuid kindlat garantiid ei saa keegi anda ja pole välistatud, et jätkuva inflatsiooni tingimustes jätkavad kulunumbrid kasvu. Aga kui omavalitsusel pole vaba raha kallinevate ehitiste rahastamiseks, siis ei ole ka eriti valikuid.