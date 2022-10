TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millega lõpeb Kohtla-Järve uus korruptsioonijuhtum?

Foto: Peeter Lilleväli Aino Pirk, pensionär: Eks ikka õigusemõistmisega. Kohus otsustab, kes ja kas on süüdi. Aga sinna võib väga pikalt aega minna ja nagu elu on näidanud, tehakse tihtilugu uurimise alguses suurt kära, aga oma väiteid tõestada ei suudeta.

Foto: Peeter Lilleväli Rein Rehtsalu, pensionär: Elukogemus on näidanud, et paljud sellised kõlavad asjad vajuvad uurimise käigus soss kokku ja pärast on kahtlustatavad puhtad kui prillikivid. Aga eks kala hakkab mädanema peast, nii et põhjust uurida on kindlasti.

Foto: Peeter Lilleväli Aleksandr Latunov, kultuuritöötaja: Asjade käik iseenesest ei ole mulle üllatav, Kohtla-Järvel on imelikke kokkusattumusi hangetega liiga palju olnud. Aga ega ma asjade käiku väga jälgi. Tavalisel inimesel on oma eluga piisavalt tegemist.

Foto: Peeter Lilleväli Hannes Pertel, juhataja: Loodan, et uurijatel püssirohtu seekord jätkub ja lõpuks saab see käendusring purustatud. Tegu on juba teise samalaadse juhtumiga Kohtla-Järvel. Sama käekiri ja osalt samad tegelased on mängus.