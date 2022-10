JUHTKIRI ⟩ Oma kohtadest kinnihoidmine söövitab Kohtla-Järve mainet

On õige, et enne kohtuotsuse jõustumist ei saa ühtegi inimest tunnistada kurjategijaks. Aga see põhimõte ei tähenda, et korruptsioonikuritegudes kahtlustatavad poliitikud ja ametnikud peaksid ilmtingimata jääma uurimise ajaks oma ametitesse. Tugevama eetilise kompassiga poliitikud on pidanud õigeks astuda tagasi ka pisemate eksisammude korral, millega ei pruugi kaasneda isegi kahtlusaluseks sattumist.