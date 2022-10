TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas korruptsioonis kahtlustatavad ametnikud peaksid tagasi astuma?

Foto: Peeter Lilleväli Ivan Alihver, töötu: Kindlasti. Esmajärjekorras. Isegi kui süü pole tõendatud, arvan mina, et kus suitsu, seal tuld. Kahtlustused ei teki niisama, nendel on omad põhjused ning tahavad nad seda või mitte, peavad korruptsioonis kahtlustatavad tegema ruumi neile, kes on oma tegudes ausamad.

Foto: Peeter Lilleväli Dmitri Filippov, õppejõud: Ei peaks. Iga ametnikku võib milleski süüdistada: äkki pole keegi tema tegevusega rahul ja maksab niimoodi kätte?! See võib juhtuda kellega tahes. Kahtlustus ei ole põhjus töölt ära minemiseks. Meil on ju demokraatlik riik, tuleb anda aega, et asjas selgusele jõuda. Võimaluse korral võiks ametnik ise oma volitused menetluse ajaks peatada. See oleks ilmselt õiglane.

Foto: Peeter Lilleväli Tairo Taar, päästja: Arvan, et kui süü pole tõendatud, siis võib tegutseda erinevalt, olenevalt konkreetsest olukorrast. Aga õigem oleks kahtlustatavad ametnikud uurimise ajaks siiski distantseerida.

Foto: Peeter Lilleväli Rolf Essi, sõidukijuht: Täiesti kindlasti peavad nad tagasi astuma. Võib-olla ei ole nende süü tõendatud, kuid meie ju teame, et analoogseid juhtumeid on olnud varemgi. Mõnda isikut, kellest on viimasel ajal räägitud ja kirjutatud, kahtlustatakse juba mitmendat korda. Seetõttu oleks tagasiastumine täiesti normaalne käitumine.