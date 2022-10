MART NIINESTE ⟩ Kasetohukiri Alutaguse ja Askalae vastuolude maast

Sattunud varjaag igatahes ühel tõvetalvel Kohtla-Järve linnas rammuvõistlusel uksele kasetohust tõvetõendit ja kangast näkku nõudma. Tulnud kohalik vana peabojaar. Ei tõendit, ei kangast. Tõend on, kuid kodus. Läinud lõpuks varjaagist mööda. Tulnud varjaagi juurde rõivahoiuemand jutuga, kas varjaag teab, kes oli too mees. Varjaag kehitanud õlgu, et Grob või Bog, seadus on sama. Oh suhtumist, oh kombeid, ohkas varjaag, kui lahkus rõivahoiuemand.