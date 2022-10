JUHTKIRI ⟩ Riigistamine viib koolid poliitilise surve alt välja

Haridus- ja teadusminister kirjutas Lüganuse vallavalitsusele, et koolide riigistamisega kujundab riik selleks vajaliku haridusasutuste struktuuri, tagab eesti keeles õpetavate õpetajate olemasolu ning koolide finantseerimise. Kahtlemata on ootus suur, et riigistatud koole ootab kvaliteedis arenguhüpe, sest tihti pole omavalitsustel võimekust, aga mõnel pool ka huvi oma haridusasutusi edendada.