JUHTKIRI ⟩ Pa(ä)tiseis Kohtla-Järve volikogus

Sellel ristteel on võimalik edasi minna mööda seda teed, kus saadikute seltskond, kellest suurem osa on kuriteos kahtlustatavad, jätkab linna valitsemist nõnda, nagu poleks midagi juhtunud. Ainsa suurema muudatusena vahetatakse välja vaid linnapea, kes oleks veelgi kuulekam kui praegune linnapea Toomas Nael, kel "jätkus jultumust" nõuda kahe korruptsioonikahtlustuse saanud, kuid võimuliidule lojaalse abilinnapea lahkumist. See oleks äärmiselt piinlik, kui linna volikogu juhid, komisjonide juhid, sealhulgas ka revisjonikomisjoni esimees, linnavalitsuse liikmed, linna esindajad Ida-Viru keskhaigla nõukogus oleksid aastaid korruptsioonikuritegudes kahtlustatavad isikud.