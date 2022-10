ANVAR SAMOST ⟩ Intressinormaalsuse ootuses

Pole üllatav, et mitmed neist on juba osutunud ehtsateks püramiidskeemideks, kus kogu ühistus otsuste langetamise ja järelevalve tegemise õigus on liikmeks astumisel sõlmitud lepinguga ära volitatud paarile juhile, kes kaasatud raha kas kõrge riskiga kiirlaenuärisse suunavad või lihtsalt oma ettevõtetele odavalt edasi laenavad.

Need juhtumid on kurvad. Enamasti vanemas eas inimesed on ilma jäänud kinnisvara müügist saadud tuludest või elu jooksul kogutud säästudest. Summad on kümnetes, isegi sadades tuhandetes eurodes. On näiteid muidu täitsa terastest, hästi toime tulevatest, haritud ja kogenud inimestest, kes siiski õnge on läinud, on näiteid neist, kes vaevu aru said, et nad raha üldse mitte panka ei pannud.