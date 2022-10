Milliste kaupade või teenuste kallinemine teile enim tasku pihta käib?

Tunda annab toidukaupade, eriti igapäevaste toidukaupade, näiteks pagari- ja piimatoodete kallinemine. Lihatooteid ostan vähe, seetõttu ei löö need kulutused kuigi kõvasti tasku pihta. Tuleb kuidagi kohaneda, mis parata. Juuksuris käin regulaarselt ning seal, kus mina käin, pole senini midagi muutunud.

Foto: Peeter Lilleväli

Jaan Säälik, pensionär:

Kõik on kallimaks läinud ja see teeb muidugi meelehärmi, eriti pensionäridele. Praegu lähed poodi ja kulutad alati rohkem kui varem ning millegi arvelt tuleb end piirata ka. Tööl käivad inimesed tulevad võib-olla paremini toime, kuid meile on igasugune hinnatõus valulik.