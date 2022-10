ALEKSEI NAUMKIN ⟩ "Rohehüpnoosi" all

Praegune kriis on muide näidanud, et süsinikumajandusest loobumine ei ole kaugeltki pöördumatu protsess. Kasvanud on nõudlus põlevkivienergia järele ning meie kaevurid on taas hinnas. Euroopas on hakanud energiakriisi taustal oma positsioone taastama seni keskkonnakahjulikuks peetud kivisüsi.

Sama loogika hõlmab näiteks ka Eesti LNG-terminali, mille puhul lubadused osutusid vaid tühjadeks sõnadeks. Ning poliitikud muudkui selgitavad ja õigustavad: jah, kaks korda kaks on muidu neli, aga täna on viis ja homme kolm, ja ikka on see vastus õige − olenevalt poliitilisest olukorrast... Meie, lihtinimesed, tunneme end mustkunstisõu publikuna või reisijana laeval, mille kapten otsustab ilma meilt küsimata, kuhu meid viia. Meil ei ole ju keskkonnapöörde teemal mingit referendumit olnud.

Esindusdemokraatia tingimustes saab tavakodanik oma sõna sekka öelda vaid valimistel, edasi kehtestab päevakorra mandaadi saanud eliit. Selleks, et rohepööre oleks tõepoolest õiglane, ei põhjustaks depressiooni ega looks asjatuid lootusi, et majandus ei kaotaks oma jõudu ja stabiilsust ning tähtsuselt esikohal oleks elanikkonna heaolu, mitte loosungid, on selle ülemineku elluviimiseks vaja rohkem otsedemokraatia elemente.