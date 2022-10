Mida kavatsete teha, et saastetasudest jõuaks Ida-Virumaale tagasi senisest suurem osa?

Soovin teha ettepaneku kehtiva keskkonnatasude süsteemi muutmiseks. Üks võimalus selleks oleks tõsta põlevkivijäätmete ladestamise tasumäära kohalikule omavalitsusele laekuvat osa. Samuti võib kasvada põlevkivi kaevandamisõiguse tasu laekumine, kui tasumäär on − sõltuvalt õli hinnast − vajalikult kõrge. Lisanduvat tasu saaks jaotada Ida-Virumaal hajutatult laiali nii, et see ei sõltuks kaevandamise või ladestamise asukohast.