KÜSITLUS ⟩ Kas teie kool on eestikeelsele õppele üleminekuks valmis?

Raske on üheselt vastata. Üleminek on vältimatu ja vajalik. Palju on juba ära tehtud ja tehakse edaspidigi, et paremini valmis olla. Tööõpetuse, joonistamise ja inimeseõpetuse tunnid on meil juba ammu eesti keeles, järgmisest aastast avame keelekümblusklassid. Kõige keerulisem on kaadriküsimus − puudu on neli-viis õpetajat. Sobivaid inimesi on raske leida: oleme mitu aastat otsinud, kuid kahjuks peaaegu tulutult. Kümnepunktiskaalal on meie valmidus 7−8.

Foto: Peeter Lilleväli

Svetlana Vladimirova, slaavi põhikooli direktor:

Oleme peaaegu täiesti valmis. Neli aastat tagasi astusime samme, et selleks olukorraks valmis olla. Meil ei ole klasse, kus õpetatakse ainult vene keeles: on kas keelekümblusklassid või klassid, kus vähemalt 40 protsenti ainetest õpitakse eesti keeles. Erandiks on erivajadustega lastele mõeldud väikeklassid. Eelmisel aastal võtsime tööle seitse uut õpetajat, seetõttu ei pea me alustama nullist. Olemas on ka vajalikud õppematerjalid. Kuid selleks, et tagada täielik üleminek, on õpetajaid veel puudu. Olukord ei ole lootusetu − otsime edasi. Ei saa öelda, et kõik oleks super, aga midagi pole ka halvasti. Rohkem teeb muret see, et kellegagi tuleb hüvasti jätta. Kuid me peame riigi otsuseid täitma ning püüame seda teha lastele ja nende vanematele võimalikult valutult.