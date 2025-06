Tühi vangla on tegelikult Eesti nähtamatu edulugu

Üldine turvalisus on suur hüve. Eesti edulugu, millest oleme vähe rääkinud. Kõik välismaalased, isegi väga turvalisteks loetavatest riikidest nagu Põhjamaad, panevad seda kohe tähele, ise me ei kipu eriti märkama. Aga Tallinnas võib rahulikult pargitud auto uksed lahti jätta, rääkimata sellest, et piirkondi, kus oleks kasvõi öösel ebaturvaline liikuda, lihtsalt ei ole.

Positiivne on ka see, et valitsus on suutnud saavutada Rootsiga kokkuleppe Tartu pooltühjana seisva vangla kasutamiseks viisil, mis maksumaksjale lisakulu ei too.

Suurema osa Rootsi vangide Tartu vanglasse toomise kriitikast võib pikema kaalumiseta kõrvale heita.

Kas meil oleks kasulik või isegi võimalik Tartu vangla (kuna see on kõige vanem) lihtsalt sulgeda, konserveerida või isegi lammutada, nagu keegi soovitas? Kindlasti mitte, sest ka tühja vanglahoonet tuleb hooldada ja valvata, seda ei saa lasta võssa kasvada ja laguneda.

Raske on ka näha, milline võiks olla spetsiifilise otstarbega hoone alternatiivne ja rahavoo plaanis tulemuslik kasutus. Lammutamine on omaette kulu ja lõpuks − me ei saa olla kindlad, et praegune madal kuritegevuse tase jääb püsima igaveseks.