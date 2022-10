JUHTKIRI ⟩ Ida-Virumaale olulised kõnelused

Lüganuse peaks seda tegelikult võtma kui suurt boonust ja positiivset sammu riigi poolt. Teame ju hästi, kui pikalt on vald püüdnud oma ebaefektiivset haridusvõrku korrastada, kuid see on alati takerdunud poliitilistel põhjustel. Lõpuks, kui juleti otsustada Lüganuse kooli sulgemine, tuli samuti tagasilöök, kui kohus keelas lõpliku kohtuotsuse selgumiseni seda teha.

Teised olulised kõnelused, mis kohe algamas, on Jõhvi ja Toila ühinemisega seoses. Siin saab ilmselt olema keerulisem eelkõige Toila poolt vaadates. Sest praegune Toila vald lakub veel viis aastat tagasi toimunud ühinemisest saadud haavu. Toona ühinenud kolm valda pole siiani päriselt kokku kasvanud. Kuidas tagada neis tingimusis, et kui ühinemine 2025. aasta valimiste käigus teoks saab, ei teki uusi valusaid traumasid? Kuidas saab garanteerida, et Toila ei jää lõpuks Jõhvi tagahooviks, mille elanikud tunnevad, et nende probleemidele ei pöörata piisavat tähelepanu? Ja kuidas tagada see, et ühinemislepingusse sisse kirjutatud punktid ei lenda pärast valimisi prügikasti, kui uus võim teatab, et need lepingupunktid pole tegelikult talle siduvad?