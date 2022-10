TERJE RATTUR ⟩ Kuidas jääda ellu?

Eesti tarbimisvajadusele vastavaid elektrivõimsusi ei lubata juurde kuni kolm aastat, see on selge, et nii kaua ei suuda ka enamik eraomanikke oma ettevõtetele peale maksta. Täiesti mõeldamatu on aga, et avaliku rahaga doteeritakse üht nii-öelda munitsipaalettevõtet. Ikka jõuame samasse punkti tagasi, et uste sulgemise vältimiseks on vajalik teha radikaalne kannapööre.

See otsus ei ole tehtud ülepeakaela. Oleme võrrelnud statistikat ja näeme, et paraku on Alutaguse vallaelanike endi spaakasutus 3 korda väiksem, kui naabervaldadest või linnadest tulnud elanike oma. Lisaks on lastega kasutajaid ka kõige vähem- enim kasutavad supelmaja Alutaguse elanikest pensionärid. Samuti nähtus statistikast, et kohalike lastega perede kõige popim päev on pühapäev- mis ongi jäänud perede käsutusse.

Mäetaguse mõisahotelli pere palub kohalike elanike mõistmist, et antud muudatused on tehtud kõiki taustsüsteeme arvesse võttes ainult selleks, et spaahotell saaks rasketest aegadest läbi tulla ja säilitada pakutavad teenused kõikidele huvilistele. Ei ole ju võimalik suhtumine, et kui nädalaringselt ujumas käia ei saa, siis ärgu olgu seda asutust üldse.

Me saame niipalju positiivset tagasisidet ja tuge oma külaliselt, kes esimese uue kontseptsiooni järgi töötatud nädala meie hotelli juba 76%-liselt täitsid, kahjuks on aga alati neid, kellele ei sobi ei pink ega puu ja keelduvad mõistmast taustsüsteeme, keskendudes vaid enda egole- kirjeldades seda enda subjektiivse mätta otsast. Õnneks on neid väga väike osa. Hotelli töötajate sõimamine ja provotseerimine pole ilus ja pigem jätab see nendest väga ebaviisaka mulje ja devalveerib nende väärtust ning inimlikkust.