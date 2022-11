ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas põhjendate Ida-Virumaa õpetajatele suurema palga maksmist?

Põhjendus on see, et Ida-Virumaale asuvad inimesed peavad töökoha tõttu vahetama üldiselt ka oma elukohta. Nad peavad tegema ses mõttes kapitaalsema otsuse oma eluteel. Harjumaal ja Tallinnas üldjuhul ei pea inimene töökoha tõttu elukohta vahetama. Selle tõttu on ka muud riigisüsteemid kasutanud seda. Sisekaitse-, julgeoleku- ja justiitssüsteemis on palgalisa Ida-Virumaal töötajatele järjepidevalt ja pikka aega kogu aeg eksisteerinud, ka selleks, et saaks sinna töötajaid värvata.