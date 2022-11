Hinnad muudkui tõusevad, aga osturalli pole peatunud

Jaekaubandus tugev langusele vaatamata

Värsked andmed jaekaubandusettevõtete septembrikuiste majandustulemuste kohta näitavad, vähemalt esmapilgul, et kaua oodatud langus on lõpuks kohal. Nimelt kahanes jaekaubanduse müük püsihindades mullusega võrreldes 6%.

Tarbimise vähenemist on oodatud juba pikka aega. Eesti inflatsioon ületab 20% maikuust saadik, mis peaks seadma selge piiri majapidamiste ostujõule. Lisaks on röögatu inflatsiooni tuules läinud vabalangusesse tarbijate kindlustunne. Viimati olid inimesed majandusolukorra pärast sedavõrd mures aastal 1994! Ajalooliselt on tarbijakindlus ja jaemüük liikunud tugevas korrelatsioonis, mis viitaks võimalusele, et lähikuudel jaemüügi langus vaid süveneb.

Ent vähemalt hetkel on hukatuse kuulutamine ennatlik. Nimelt tuleb meeles pidada, mis toimus 2021. aasta septembris, millega praegusi numbreid võrdleme. Teise pensionisamba avanemisest tingitud osturalli! Seetõttu on palju asjakohasem vaadata, kuidas muutusid jaekaubanduse tulemused eelmise kuu, augustiga võrreldes.

Sesoonsete tegurite ja tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetel kahanes müük ka kuises võrdluses, ent vaid 1% võrra. Ning august oli jaekaubanduse jaoks väga tugev kuu. See näitab, et mingi ime läbi suudavad majapidamised endiselt gravitatsiooni eirata ja 24% inflatsiooniga edukalt toime tulla.

Hoolimata sissetulekute olulisest kasvust, ei ole see niivõrd suurte kulutuste katmiseks muidugi piisav. Seetõttu on majapidamised juba mitu kuud proovinud tarbimist siluda säästude käikulaskmise teel. Õnneks on neid viimastel aastatel kogunenud küllaga. Põnev on muidugi see, et kui suvel vähenes eraisikute vaba raha pankades kolm kuud järjest, siis septembris pangahoiuste maht taas kasvas. Seega, tarbimiseks raha justkui veel jätkub.