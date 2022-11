JUHTKIRI ⟩ Ikka sama reha otsa

Me oleme seda näinud Kohtla-Järvel, kui Keskerakond ajas ainsa eestikeelse kooli eesotsast minema lugupeetud direktori Sirje Jõemaa. Nägime seda Jõhvis, kui toonane vallavõim lavastas järelevalvemenetluse, et lahti saada Jõhvi põhikooli direktorist Liina Mihkelsonist (kes küll hiljem ennistati). Rääkimata viimaste aastate kõige suuremast skandaalist − Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu poliitilistel kaalutlustel ametist tagandamisest.

Muide, praegune Narva linnapea Katri Raik käis viimasel juhul tollal isiklikult Uustalule Lüganuse volikogu istungil toetust avaldamas. Ja nüüd on sama juhtunud Narvas, kui linnavõim võttis maha Kreenholmi gümnaasiumi direktori Irina Janovitši. Muidugi võivad võimud viidata haridus- ja teadusministeeriumi seisukohale, justkui tuleks direktor vallandada, kuna tal puudub magistrikraad, nagu seadus nõuab. Aga sellele vaatamata lõhnab see lugu halvasti, sest otsused teeb ikkagi koolipidaja ning selleks on linnavalitsus. Asi näeb halb välja seda enam, et Janovitš on Narva volikogus opositsiooni leeris ja kaks koalitsiooni kuuluvat koolidirektorit ei vasta keelenõuetele.