TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Milliseid muutusi ootate Kohtla-Järve uutelt linnavõimudelt?

Tahaks, et eakatele inimestele senisest rohkem tähelepanu pöörataks ning et oleks rohkem võimalusi vaba aja mitmekesistamiseks. Aitäh metsapargi eest − seal on mõnus ja vaikne jalutada. Tahaks, et linn oleks roheline ja hubane ning et majadel vähemalt fassaadid korda tehtaks.

Ma ei ole Kohtla-Järve elanik, kuid käin siin üsna tihti. Võin öelda, et Kohtla-Järve näeb välja samasugune nagu teisedki linnad: kuskil hoolitsetud, kuskil mitte. Rohkem infot selle kohta, et siin pole kõik korras, saan telekast. Ja mida uus linnavõimgi muudab?

Larissa Mirošina, pensionär:

Raske vastata, me kohaneme igasuguste võimudega. Tahaks, et bussiliiklus oleks reguleeritud − liinitaksod ei pea sõiduplaanist kinni. Väga halb, et meil pole head turgu. Vaja on jätkata kvartalisiseste teede remonti. Selline tunne, et eelmised võimud ei teinud midagi − mulle ei meenu midagi peale lõputute teeremontide... Rohkem tähelepanu tuleks pöörata noortele − õhtuti on liiga palju ringi hulkumist.