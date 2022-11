Virve Linderi sõnul sooviks ta linnavalitsuses näha meeskonda, kes on samuti nõus tegema linna juhtimises põhimõttelisi muudatusi.

Kohtla-Järve linnapeakandidaadiks pakutud Virve Linder kohtus neljapäeval esimest korda koalitsiooni moodustada püüdvate volikogu liikmetega. Ta tõdeb, et linnavalitsus peab alustama väga ebapopulaarsete otsustega, kuna linn on juhitud pankroti äärele, ja selleks on vaja linnavalitsusse tugevaid mõttekaaslasi.