MIHKEL NESTOR ⟩ Eesti majandus elab madalseisu üle

Säärane olukord on pausile pannud ka kinnisvaraarenduse. Uute ehituslubade arv elukondliku kinnisvara rajamiseks oli juba teises kvartalis 22% aastatagusest madalam. Eriti keeruliseks muudab väljavaate see, et kinnisvaraturg on tuure maha tõmmanud mitte ainuüksi Rootsis, vaid ka Soomes ja Norras. Niisugune väljavaade on väga nukker mitmete Eesti eksportivate ettevõtete jaoks, sest näiteks mööbli ja valmismajade puhul moodustasid need kolm riiki veel mullu enam kui poole kogu ekspordimahust.

Sisetarbimine elab lühikese kriisi üle

Ent kuidas saab siis majandus ikkagi kasvada? Selle põhjuseks on ennekõike Eesti majanduse enda tugevus. Need, kes otsivad praegu toimuvast paralleele eelmise suure majanduskriisiga, peavad rängalt pettuma − neid sisuliselt ei leidu. Omaaegsest võõra laenuraha abil toimunud ületarbimisrallist ei ole mingit märki.

Kui 2008. aasta tipphetkel ületas Eesti residentide laenuportfell nende pangahoiuseid 80% võrra, siis praegu on meil raha kontodel oluliselt rohkem, kui on välja antud laenusid. Kellele nii vanad võrdlused ei sobi, siis viimased kaks aastat on samuti toonud kaasa jõulise hoiuste kasvu, mis jätab meile eesseisva keerulise ajaga toimetulemiseks korraliku puhvri.

Lisaks säästudele kasvavad endiselt kiiresti ka palgad. Maksu- ja tolliameti andmetel oli keskmine töötasu septembris 12,3% suurem kui mullu. Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, suurenes veel vähemalt septembris ka hõive, mistõttu oli kogu palgafondi kasv üle 14%.