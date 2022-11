JUHTKIRI ⟩ Kohtla-Järve valikud

Kui veel eelmise neljapäevani olid asjad liikumas selle poole, et Kohtla-Järve saab värske ja lootusandva ning poliitiliselt hästi tasakaalustatud uue juhtimise, siis praeguseks on need võimalused õhku lastud ja eetrit täidab verbaalne poks.

Sel kooslusel, mis oli lähedal allkirjade panemisele koalitsioonileppele, oli mitmeid häid eeldusi. Linna arengu huvides on, et võimul on mitme suure erakonna esindajad. Sel juhul on neil parteidel selles linnas ka suuremad huvid ja soov keskvõimu poolt rohkem panustada. Uues koalitsioonis olnuks sotsid, Keskerakond ja linnapea kandidaadi Virve Linderi kaudu ka Isamaa. Tõenäoliselt oleks koalitsiooniga liitunud veel Reformierakond. Sellisel võimul oleks lai poliitiline toetus, samas pole ükski partei saanud hakata ülbitsema, sest üksteisega mittearvestamine viiks kogu laeva kreeni.