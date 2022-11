MÄRT MEESAK ⟩ Jõukat Eestit ei ehita ega kaitse seina seest võetud lõputu rahaga

Mida suurem on kriis ja mida tugevamad on sellega kaasnevad emotsioonid, seda suuremate summadega üks või teine partei lagedale tuleb. Ja mida suurem on võimulolijate meeleheide eelseisva olukorra suhtes ning mida suurem on hirm valimistulemuste ees, seda radikaalsemate ja arulagedamate toetustega lagedale tullakse.