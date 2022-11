Raik on Narvas vajalikum kui riigikogus

Samal ajal on ka siinsete linnade ja valdade etteotsa vaja mõjukaid ja asjatundlikke inimesi, kes on kohaliku kogukonna jaoks liidrid ja suudavad samas oma esinemistega äratada heas mõttes ka üleriigilist tähelepanu ning mõjutada tugevate argumentidega otsustajaid. Selles rollis on Katri Raik olnud viimastel aastatel edukam kui ükski teine Ida-Virumaa linnapea või vallavanem. Linnajuhi isikust, tema omadustest ja karismast sõltub suuresti, kui palju kogu see linn tähelepanu ja investeeringuid saab.