ERIK GAMZEJEV ⟩ Turism on teinud Ida-Virumaa ülejäänud Eestile lähedasemaks

Viimastel aastakümnetel valminud uued seiklemise ja sportimise paigad, matkarajad, kultuuriasutused, spaad ja söögikohad on teinud Ida-Virumaa elukeskkonna ka kohalikele inimestele varasemast rikkalikumaks ja aidanud maha matta mujalt tulnute eelarvamusi, et selles kandis pole vabal ajal midagi huvitavat teha.

Enn Käiss leidis juba 30 aastat tagasi, et Ida-Virumaad ei tohiks kuulutada šokiturismi sihtpaigaks, mida seiskunud nõukaaegsete tööstusettevõtete varemed ja tuhaplatood või karjäärid võimaldasid. Pigem tasub tuua esile Ida-Virumaa kontraste ja selle piirkonna ainulaadsust, kus on kõrvuti tööstus- ja loodusmaastikud ning erinevad kultuurid ja rahvad.

Enn pidas oluliseks, et Ida-Virumaa näitaks end külalistele kogu Eesti jaoks tähtsa piirkonnana. Giidina oli tal näiteks kombeks esimest korda põlevkivikaevanduse aherainemäele sattunutele rääkida, et kuna peaaegu kõik Eesti elanikud on olnud elektri tarbijatena osalised nende mägede tekkimisel ja kasvamisel, siis võiks igaüks nüüd oma isiklikud tonnid neid kive, mida ametlikult jäätmeteks liigitatakse, siit koju ära viia...

Ida-Viru kontrastide ja mitmekesisuse tunnetamine on ka praegu tähtis. Liiga kergelt saab see piirkond jätkuvalt mujal Eestis külge stereotüübid, mis pole küll üdini valed, kuid ei peegelda samas kuigi täpselt Ida-Viru tegelikkust. Üks tüüpilisi lihtsustatud eelarvamusi, mida ikka veel kuuleb, on see, et Ida-Virumaa on puhas vene kants, kus elavad vaesed, Eesti riigi suhtes kurjalt meelestatud inimesed.