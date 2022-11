JUHTKIRI ⟩ Neli miljonit eurot häälte ostmiseks

Väited soovist arendada sel moel regionaalpoliitikat on õõnsad. Ere kinnitus sellele on, et Reformierakonna saadikutelt ei saa Ida-Virumaa seekord ühtegi eurot katuseraha. Põhjus on läbinähtavalt klaar. Eelseisvatel riigikogu valimistel ei kavatse ükski praegustest Reformierakonda kuuluvatest saadikutest Ida-Virumaal kandideerida. Seetõttu pole ka ratsionaalne oma katuseraha portsu selle piirkonna peale raisata. Miks peaksid Ida-Virumaa valijad võtma tõsiselt aeg-ajalt Ida-Virumaal käivate Reformierakonna poliitikute juttu, et see piirkond on väga tähtis? Kui konkreetseks rahajaotamiseks läheb, käitutakse ju risti vastupidi.