MARKO SANDRE ⟩ Jõuludeks eneseväärikust

Mis oleks, kui me seda enam ei teeks? Enam ei peaks toime tulemiseks paluma almust riigi või kohaliku omavalitsuse või Euroopa käest. Ei kodaniku, ettevõtte, aga erakonnana. Et me reaalselt suudaks oma raha ise teenida, ilma et sellega kaasneks bürokraatia ja tunne, et kogu su eksistents on võimalik vaid toetuste najal.

Mina arvan, et peeglisse peaks vaatama igaüks: miks me loodme, et miski muutub, kui me ise selleks midagi ei tee? Kui valime harjumuspärase "sama-vana-tavalise", siis miks loodame, et homme on midagi teisiti?