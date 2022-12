On aeg anda Kohtla-Järvele uus hingamine

Ülioluline on tahe ja võime luua tugev ja ühtne meeskond, toetada meeskonnaliikmete professionaalset arengut, neid innustada, tunnustada ning uuendustele inspireerida, aga ka jälgida süsteemselt nende arendustegevuste protsesside tulemuslikkust.

Mind tundvad inimesed võivad kinnitada, et loomupärase eestvedaja ja meeskonnamängijana on mul õnnestumiseks tugevad eeldused ning − mis kõige olulisem − tahe ja kirg Kohtla-Järve paremaks muutmiseks. Kodanikuaktivistina tean ma väga hästi, et linna areng ei sõltu ainult linnaametnikest ja -asutustest, vaid ülioluline roll on kogukonna kaasamisel ja nende algatuste toetamisel. Paljusid teenuseid on võimeline kvaliteetselt pakkuma kolmas sektor ja vabanevad ressursid saaks suunata muude teenuste parandamisele.

Selleks, et kodanikuühiskond saaks õitseda, on vaja lihtsasti arusaadavat, läbipaistvat ja paindlikku toetussüsteemi ning tunnustada vääriliselt aktiivseid ja hoolivaid kogukonnaliikmeid, jagada nende edulugusid teiste inspireerimiseks jpm. Palju tööd on vaja ära teha, et linnavalitsuse ja -elanike vahel taastuks üksteist austav ja koostöine suhe.