Kui kaugel on Lüganuse läbirääkimised riigiga koolide üleandmiseks?

Lüganuse vald ning haridus- ja teadusministeerium on leppinud kokku, et alustavad läbirääkimisi valla koolide üleandmiseks riigile. Jutt käib Kiviõli I keskkoolist, Kiviõli vene koolist ning Lüganuse koolist. Haridusminister Tõnis Lukas on öelnud, et ei välista pärast Lüganuse haridussüsteemi korrastamist koolide tagastamist vallale.