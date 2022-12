NÄDALA KUJU ⟩ Julia Aug

Läinud nädalavahetusel jõudis Vaba Lava Narva teatrikeskuses publiku ette tema neljas lavastus Eestis "Narva − linn, mille me kaotasime", mis tõi piirilinna teatrihuvilisi üle Eesti ja andis kõneainet kogu riigis. Ühe linna hävitamise loo lavastamisel oli nõustajaks ka Narva ajalugu pärast teist ilmasõda põhjalikult uurinud ajaloolane David Vseviov.

"Mulle tundub, et Narva on külmutatud ja hangunud olekus," ütles Aug Postimehele antud intervjuus. Samas aitavadki sellised lavastused tasapisi sulatada seda olekut. Nii narvalaste endi kui ka ülejäänud Eesti silmis. Ja see ongi üks kultuuri olulisi rolle: püüe luua paremat mõistmist.