TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas olete sunnitud pühade aegu oma pere eelarvet kärpima?

Foto: Peeter Lilleväli

Jevgeni Kamenev, pensionär:

Muidugi, sest kõik on kallimaks läinud. Seda, mille arvelt me säästma hakkame, ei oska esialgu öelda, esmajärjekorras ilmselt alkoholi. Lastelastele kingituste ostmine on vanaisa kohustus, selle arvelt vaevalt kokku hoida annab. Pidulaud võib samuti tagasihoidlikum olla − toiduainete hinnad on kasvanud, sissetulekud aga mitte.