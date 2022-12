EDUARD ODINETS ⟩ Pori saab pritsida ainult seal, kus seda pori on piisavalt palju

Jah, see võib Kohtla-Järve gümnaasiumi direktorile hinge ja südamesse minna, kuid see on fakt. Fakt on see, et nii volikogu esimees kui linnapea said valitud ainult tänu nende inimeste häältele, kes said hiljuti kahtlustuse tõsistes korruptsioonikuritegudes. 15 saadikust, kes on hääletanud linna uute juhtide poolt, üheksa on kahtlustusesaajad. Ehk siis ligi kaks kolmandikku.