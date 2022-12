MARKO SANDRE ⟩ Hoiame silmad pallil?

Niisiis, kas lubada tuumajaama või mitte, vaat milles on küsimus. Ning kõigi silmad langevad pallile ja jälgivad seda põrgatamist. Kuid... tuleme nüüd loo alguse juurde tagasi ja tuletame meelde, et platsi ehk laiema pildi nägemine on palju tähtsam. Me küll oleme selles küsimuses õpipoisi staatuses, aga ärme lase end eksitada maagidel, kes ajavad asju üle platsi, samal ajal kui meie suu lahti palli jälgime.

Minu seisukoht on, et mida rohkem pisikesi erinevaid elektri tootmise viise ja salvestusvõimalusi, seda sõltumatumad ja riigikaitse seisukohast kaitstumad me oleme. Üksik suur tuumajaam ei annaks meile midagi rohkemat kui praegu Vene piiri ääres toimetav elektritootmine. Selle langemisel vaenlase kätte oleksime ilma elektrita. Isegi hind on ühe suure tootja puhul ikkagi kõike muud kui tarbijasõbralik.

Seega peaks meil tegelikult tulevikus olema tuulepargid, päikesepaneelid, salvestusvõimalused ja mitu pisikest 4. kategooria moodultuumajaama, soovitatavalt erinevate omanikega üle terve riigi laiali. Kui riik oleks olnud ettenägelik ja tulemustele orienteeritud, siis tuulejaamad oleksid valmis ning omanikud tegeleksid juba salvestamise probleemidega, sest sellest sõltub nende rahakoti suurus. See on lai pilt. See on terve plats. Aga mida meie teeme? Me jälgime palle. Mitut palli korraga, et aga keerulisem oleks.