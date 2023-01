Ida-Virumaa linnades on mitmeid tänavanimesid, mida riik on pidanud sobimatuks, kuid omavalitsused pole aastate jooksul pidanud vajalikuks neid muuta. Nüüd on riigihalduse minister Riina Solman teinud ettepaneku muuta kohanimeseadust ja muid seadusi, mis võimaldaks valitsusel sekkuda.