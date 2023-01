JUHTKIRI ⟩ Lootustandvad ajad Ida-Virumaa hariduses

Eelmine aasta oli Ida-Virumaa haridusele väga oluliste muutuste aasta. Ega pelgalt uute koolimajade ehitamine veel iseenesest hariduse kvaliteeti tõsta, kuigi tuleb möönda, et oma panuse tänapäevaste õpivõimaluste loomine hariduse kvaliteedile kahtlemata annab.

Ida-Virumaa koolid (ja mitte ainult) on aastaid olnud hädas õpetajate leidmisega. Eelmine aasta tõi aga sõnumeid, mis lubavad sellele probleemile leevendust, sest valitsus lubab uuest õppeaastast tõsta kõigi siinsete eesti keeles õpetavate pedagoogide palka kahe Eesti keskmise palga tasemele. See on koolidirektoritele juba toekas argument pedagoogide meelitamiseks.

Eelmine aasta oli meie haridusele pöördeline ka selle poolest, et riik otsustas üheselt ära üldhariduses ülemineku täielikult eestikeelsele õppele. Selles plaanis on kahtlejaid ning kahtlemata on sellele vastuseisu, sest tahes-tahtmata jätab see tööta need pedagoogid, kes eesti keeles õpetamisega toime ei tule. Kuid loodetavasti suudab riik tagada siiski kvaliteetse hariduse ka neile lastele, kelle emakeel pole eesti keel.