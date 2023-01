JUHTKIRI ⟩ Korruptsiooniohu tajumise võime defitsiit

Poolteist kuud tagasi Kohtla-Järve linnapeaks valitud, kuid veel mitte ametisse asunud Virve Linder rääkis Põhjarannikule pikemas intervjuus, et Kohtla-Järvel on korruptsioon olnud aastakümneid osa süsteemist, nii et inimesed isegi ei anna endale aru, et see, mida nad teevad, on korruptsioon. "Mul on vähemalt arusaam, et asjad päris nii käia ei saa ja siin tuleb hakata reegleid karmimalt sõnastama, et inimesed aru saaksid."