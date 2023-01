JUHTKIRI ⟩ Surmad, mis on välditavad

Viimased aastad on näidanud kahanemise märke eelkõige tulekahjudega seotud surmajuhtumite puhul ning ka gaasiseadmetega pole olnud traagilisi õnnetusi, nagu oli veel 5-6 aastat tagasi. Päästeamet selgitab seda inimeste teadlikkuse kasvuga, aga selle üks osa on kahtlemata ka asjaolu, et enamikus kodudes on suitsuandur juba ammu eluruumi tavapärane osa. Ka vingugaasiandurid on aina rohkem ja rohkem levinud. Suitsuandur muutus Eestis kohustuslikuks juba 2009. aastast, vingugaasiandur aga aastast 2018. Nende ohutusseadmete populariseerimine Ida-Virumaal ei läinud libedalt. Suitsuanduri kohustuslikuks muutumise aastal oli maakonna majapidamistest vaid 16 protsendil see olemas. Nüüd räägib päästeameti peadirektor, et Eestis on see seade "vaid" 87 protsendil kodudest.