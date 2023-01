JUHTKIRI ⟩ Ilmselge tõsiasja vaevarikas tõestamine

Neli aastat hiljem pole kahjuks kummaski teemas edasiminekut toimunud. Olgugi et kõik viis suuremat erakonda on nende aastate jooksul saanud pikemat või lühemat aega võimul olla. Neljarealise maantee puhul on ka esimesena kavandatud kümnekilomeetrise lõigu ehitamine lükkunud ebamäärasesse kaugusesse.

Keskkonnatasude põhiline mõte on leevendada tööstuse tekitatud kahju. On ilmselge, et suurem osa kahjust tekib selle tööstuse lähiümbruses. Seetõttu peaks ka keskkonnatasudest kogutud raha kulutamine Ida-Virumaal, kus tegutsevad ettevõtted on ülekaalukalt riigi suurimad keskkonnatasude maksjad, olema nii loogiline, õiglane kui ka sihipärane. Ometigi läheb selle tõestamine nii vaevaliselt.