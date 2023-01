Miks riik ei võiks investeerida uutesse põlevkivielektrijaamadesse?

Põlevkivisse täiendavalt investeerimine elektri tootmiseks − just sellepärast, et see läheb niivõrd kalliks − ei tundu mõistlik. Kui me vaatame praegu seda Auvere jaama, mis on kõige uuem, mis on pidevalt rikkis − uudis on pigem see, et Auvere töötab, mitte see, et ta ei tööta −, siis me peame vaatama uusi allikaid. Näiteks me oleme otsustanud valitsuse tasemel tuua ka tuumaenergiauuringud varasemaks, et saada vastus küsimusele, kas selle väikese generaatori toomine või tuumajaama loomine Eestisse oleks mõistlik ja millised on riskid. Suund on pigem taastuvatesse energiaallikatesse, siis energiasalvestusvõimsustesse, energiaallikatesse, mis tasandavad taastuvelektri kitsaskohti. Täiendavalt põlevkivisse investeerimine tooks väga suured kulud tulevikus, kui me näeme, kuhu see trend läheb.