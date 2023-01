ENN VESKIMÄGI ⟩ Viimane aasta on mõjunud tööstusele laastavalt

Paljudel ettevõtjatel, kaasa arvatud minul, tuli langetada väga raskeid otsuseid. Ma olen läbi elanud kaks hästi sügavat kriisi ja mõtlesin, kas see kolmas kriis on mulle jõukohane. Me ei tea ju, millal see kriis lõpeb, sest vaatamata kõigele käib sõda. Ma saan ka sellest aru, et väga palju panustatakse praegu kaitsesse, rahastatakse julgeolekut, aga ettevõtlus jäi nagu kõrvale. Mulle teeb see väga suurt muret, et kui praegu hakata neid meetmeid rakendama, siis tegelikult osa see enam kindlasti ei puuduta.

Ettevõtjaid vaevab ka tööjõupuudus hoolimata sellest, et meil on töötukassas arvel üle 50 000 töötu. Meil ei ole ikkagi tööjõudu võtta. Need probleemid tulenevad kõik haridussüsteemist. Ma olen siinsamas kõnepuldis olnud ka mõned aastad tagasi, kui arutati eriti tähtsa asjana kutseharidust. Kui ma olin oma ettekande lõpetanud, oli saalis 12 inimest. Imestasin tookord, miks eriti tähtsad asjad nii väheseid inimesi huvitavad. Ega täna ei ole samuti täissaal, kuigi see probleem, mida siin arutatakse, puudutab ju kõiki inimesi, mitte ainult ettevõtjaid.

Meie haridussüsteem vajab reformimist. Meil ei jätku matemaatika ja füüsika õpetajaid. Me kõik teame, et pooled õpetajad on juba jõudmas pensioniikka. Kuidas lahendada seda küsimust, sest tööstus vajab insenere? Insenere ei ole. Neid otsitakse tikutulega, me ise koolitame veel tagatipuks.

Äriregistris on meil üle 600 mööbliga seotud firma. Kevadel lõpetab puiduvaldkonna magistrantuuri tehnikaülikoolis kuus inimest, kellest kaks on välismaalased. Jagamisele läheb neli inimest. Kas kujutate ette, milline nõudlus, milline valik neil on? Veel 1990ndate keskel lõpetas igal aastal 30-40 õpilast ja mööbliettevõtteid oli Eestis tol ajal, pakun, et üheksa. Nii et iga ettevõte sai 5-6 noort spetsialisti. Praegu on arvud vastupidi. Kahjuks.