ROMAN KUSMA ⟩ Loobuda põlevkivielektrist oleks kuritegu

Täiesti mõistetamatus keeles suhtles hiljuti valitsus Paldiski LNG-terminali rajajatega. Kas teie saite millestki aru? Mina küll mitte. Kord räägiti, et kes esimesena terminali valmis ehitab, see selle ka saab, siis jälle, et soomlastel on seda rohkem vaja. Kokkuvõttes võib öelda, et räägiti pudikeeles.

Samuti rääkis vähemalt mulle arusaamatus keeles peaminister, kui ta põhjendas kõrgeid elektrihindu sellega, et me oleme sõjas. Selle peale ei saa jätta küsimata, kas me sõdime Euroopa Liiduga või. Sest just Euroopa Liit on kehtestanud meile ulmelised CO2 maksud, mis meie elektriarveid põhjendamatult tõstab. Ei ole mulle arusaadavas keeles keegi suutnud ka ära seletada, kuidas tekib CO2 hind.

Järjest rohkem ja rohkem räägitakse rohepöördest. Keskkonnahoid ja planeedi säästmine tervikuna on asjad, millele peavad suurt tähelepanu pöörama kõik. Aga ka siin ei ole keegi inimkeeli lahti seletanud, kuidas kõrge CO2 hind globaalset soojenemist pidurdab, kui elektrit võib toota, põletades ükskõik mida, kas või kummikuid.