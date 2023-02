VALLO REIMAA ⟩ Rindeteateid valimiste areenilt

Kurvalt tuleb ka tõdeda, et vahepealne väike mure raamatukogude ja rahvamajade massisulgemiste pärast on samuti asendumas ettevaatlike väljahõigetega, et neidki võib äkki olla liiga palju.

Poliitikud püsivad õnneks ettevaatlikena, kui mõned räuskajad kõrvale jätta. Oht on ka selles, et juba on negatiivsena välja toodud ministri äärmiselt sage viibimine Ida-Virumaal. Valimiste kontekstis tähendab kultuuriministri sõelaks laskmise püüe seda, et sotsiaaldemokraatide seis malelaual ähvardab kehvemaks muutuda. Nende panused on Ida-Virumaal ju pandud ühele kaardile ja selleks on kultuuriminister. Sellest tuleneb, et mida rohkem õnnestub kultuuriministrit nõrgestada, seda raskemaks läheb sotsidel Ida-Virumaal mandaadi saamine. Sotse on aga riigikogus tasakaalu hoidmiseks kindlasti vaja.

Keskerakonnale on aga võtmetähtsusega, kui palju nende valijaid jõuab kohale valimiskastide juurde ja kui paljud reageerivad teadliku passiivsusega.

Teine samalaadne nõrgestusprotsess on seotud Kohtla-Järvelt saabuvate signaalidega − linnavalitsuse kokkusaamine muudkui venib ning eelarve kärpenumbrid on masendavad −, mis ähvardab hoogu maha võtta Isamaa valimisnimekirjal. Nende esinumber on ju praegune volikogu esimees ja ka linnapea samastub valija teadvuses Isamaaga (kuigi riigikogusse ei kandideeri). Samas ei saa välistada, et toimuv tõlgendub potentsiaalsele Isamaa valijale märtriprotsessiks ja sel juhul võib isegi plussidega välja tulla. Peaasi on ise prohmakaid mitte teha.

EKRE esimees Helme juunior paugutab samal ajal ukrainavastaste hirmutamistega (mida ta ise küll kohe pehmendada püüab), mis viitab väga teadlikule tööle kindla valijarühma suhtes. Kõik see kõlas üsna sarnasena tema suust suvisel Paide arvamusfestivalil kuulduga. Kui väljenduda küünilise sotsioloogi Andrus Saare stiilis, siis võib sellest valimistel isegi tulu tulla. Kuid Ida-Virumaa EKRE valimisnimekirja tulemusele sellel vaevalt mingit mõju on.

Keskerakonna seis möödunud nädalaga veidi paranes, sest kahe konkureeriva nimekirja väikesed probleemid suurendavad kohe Keskerakonna võimalust kolmanda mandaadi saamiseks. Seda toetab ka erakonna üldpopulaarsuse kergele tõusutrendile pöördumine. Keskerakonnale on aga võtmetähtsusega, kui palju nende valijaid jõuab kohale valimiskastide juurde ja kui paljud reageerivad teadliku passiivsusega.

Möödunud nädal tõi mõnevõrra hingekergendust Barutole (kodanikunimega Kaido Höövelson), sest Yana Toom ütles üsna selgelt välja, et eelistab jääda europarlamenti. Kui see uudis jõuab aga liiga sügavale valija teadvusse, siis võib see lõpuks hakata Keskerakonna valimistulemust kahjustama.