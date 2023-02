Astusin tagasi, et koormust vähendada, ning volikogu liige Ivo Okas on valmis minu asemel seda tööd jätkama. Noorsootöö valdkonnas oleme alustanud arengukava väljatöötamist. Keskseks kohaks noorsootöös peab saama noortekeskus. Edasi peab liikuma ka noorteparlamendi loomise küsimusega. Kuid siin ei tohiks teha nii, nagu eelmise volikogu ajal, kus noorteparlamenti hakkas looma volikogu. Noored peavad ise ütlema, mida nad soovivad. Praegu on nad näidanud üles huvi noorteparlamendi loomise vastu.