KAI KALLASTE ⟩ Poevarguste süsteemsus vajab sekkumist

Loomulikult on noori, kes sellises olukorras oma eksimust mõistavad ning on edaspidi seaduskuulekamad. Paraku suures pildis see olukorda ei muuda. On neidki, kes arvavad, et süütute väärtegudega ei peakski tegelema, aga pead liiva alla peites oleme varsti hoopis suurema probleemiga silmitsi. Juba praegu tuleb üha enam rinda pista nendega, kellel järgneb ühele libastumisele teine, kolmas, neljas, kuni tegevus ongi süsteemne. Fakt on, et praegused pisivargused viivad ilma sekkumiseta varem või hiljem süsteemse kuritegevuseni ning muutuvad osaks käitumismustrist.

Näeme ka enda poevõrgu pealt, et oma käike planeeritakse üha teadlikumalt: täna Tallinnas, homme Tartus, ülehomme Pärnus. Nii tekivadki süstemaatilised vargused, mille puhul on isik toime pannud vähemalt kolm vargust, mis on omavahel seotud ja moodustavad sisulise süsteemi. Teame seda, sest varguste tuvastamine ja sama isiku erinevate tegude omavahel ühendamine on tänu digivõimekuse paranemisele muutunud tõhusamaks. Selle tulemusel on järjest rohkem juhtumeid, kus mitu eri kohas toime pandud pisivarguse episoodi suudetakse kokku viia ning neid liites saame rääkida kuriteost.

Loomulikult ei piisa pelgalt karmimast karistusest varguste lõppemiseks, aga ühele osale ühiskonnast on see siiski piisavaks teguriks, et mitte järgmist sammu astuda. Siit-sealt on aga kõlanud sootuks sarivarguste dekriminaliseerimise mõtteid. Nii on näiteks riigi peaprokurör Andres Parmas öelnud, et süstemaatilised pisivargused võiks nimetada ümber väärteoks. Samuti on mängitud mõttega tõsta kriminaalse varguse piiri näiteks 400 euroni. Mõlemad sammud lisaks minu hinnangul pisivarastele karistamatuse tunnet ning tooks seega kaupmeestele raskemad tagajärjed ning suuremad augud, mida omavahenditest lappida.