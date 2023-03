VALLO REIMAA ⟩ Võimukandjad Tallinnas, ärgake!

Mihhail Stalnuhhini puhul oli see ennustatav, kuid Aivo Petersonile oma hääle andnud veelgi enam radikaliseerunud hääletajate puhul ennustati nende jäämist protesti märgiks koju. See, et nad tulid siiski välja ja väljendasid oma meelsust (mis vastandub Eesti ametlikule ideoloogiale), näitab, et nende radikaliseerumine on arenenud arvatust kaugemale. Siit edasi on juba väike samm, et osa neist julgeks avaldada oma meelsust ka avalikel demonstratsioonidel.